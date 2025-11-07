Новини
Орбан обяви "златната ера" в отношенията между САЩ и Унгария
Автор: Николина Александрова 20:09
©
Унгарският министър-председател Виктор Орбан, който разговаря с американския президент Доналд Тръмп обяви, че сегашната администрация в лицето на Тръмп предлага възможности за по-добри отношения между двете страни. Орбан обяви, че започва "златната ера" на отношенията между САЩ и Унгария в областта на икономиката, военната промишленост и търговията. Разговорът между двамата лидери се предава на живо от PBS News. 

Тръмп добави, че Унгария е направила много и за Украйна: "Цяла Европа оказа подкрепа Украйна и ние сме ви благодарни за това".

На въпрос на журналист за санкциите за руския петрол и природен газ и дали Унгария ще прекрати доставките от Русия, Тръмп отговори:

"Този въпрос се отнася до много страни в Европа, не само за Унгария".

07.11.2025 Тръмп: Ако се срещнем с Путин бих искал да е в Будапеща, Орбан познава руския президент добре
29.10.2025 Захарова: Русия гарантира нуждите на Калининград при всякакви обстоятелства
28.10.2025 Колко силно ще ударят Москва петролните санкции на Тръмп върху Русия?
25.10.2025 Експерт: Европейските държави от НАТО могат да блокират износа на руски петрол чрез Дания
25.10.2025 Стойността на "Роснефт" и "Лукойл" се срина с милиарди долари 
23.10.2025 САЩ наложиха санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"
