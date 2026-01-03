ЗАРЕЖДАНЕ...
Орбан: Събитията във Венецуела могат да доведат до повишаване на цените на петрола
"Днес проведохме консултации с ключови играчи в унгарския енергиен сектор, за да защитим Унгария от последиците на венецуелската криза, която може да доведе до по-високи цени. Унгарското правителство работи по този въпрос", написа Орбан във Facebook.
ФОКУС припомня, че рано сутринта днес серия от мощни експлозии разтърсиха венецуелската столица Каракас.
А на пресконференция президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон възнамерява да продава венецуелски петрол на други страни и да увеличи обема на тези доставки.
През 2019 г. САЩ наложи ембарго върху венецуелския петрол. Преди ембаргото петролът е съставлявал доста голяма част от националните приходи на Венецуела, като три четвърти от тях са идвали от американски клиенти. Сега страната продава петрола си на черния пазар на значително по-ниски цени.
