Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Орбан: САЩ освободиха Унгария от санкциите за енергийни доставки от Русия
Автор: Борислава Благоева 08:06Коментари (1)29
©
Енергийните доставки от Русия през тръбопроводите "Турски поток“ и "Дружба“ за Унгария са напълно освободени от санкциите на САЩ. Това обяви унгарският премиер Виктор Орбан след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, предава РИА Новости.

"Получихме пълно освобождаване от санкции за тръбопроводите "Турски поток“ и "Дружба“... Няма санкции, които биха ограничили доставките за Унгария през тях или биха ги направили по-скъпи. Това е общо, безсрочно освобождаване“, заяви Орбан на пресконференция, излъчена в неговия YouTube канал.

Той добави, че САЩ също така са премахнали напълно санкциите върху проекта за атомна електроцентрала "Пакш II“, което означава, че Будапеща вече няма да е необходимо редовно да подновява освобождаването им от тях.

Още по темата: общо новини по темата: 61
07.11.2025 »
07.11.2025 »
29.10.2025 »
28.10.2025 »
25.10.2025 »
25.10.2025 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Ние пак сме най-прецаканите и ще плащаме горивото по 2+ евро за литър, защото сме най-големите приятели на Америка.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
16:47 / 06.11.2025
Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
10:32 / 06.11.2025
България и Северна Македония подписаха за изграждането на тунел на свързаността
България и Северна Македония подписаха за изграждането на тунел на свързаността
14:04 / 06.11.2025
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
11:35 / 07.11.2025
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме, през 30-те да купиш дом
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме, през 30-те да купиш дом
13:07 / 06.11.2025
На дъното сме: Над 16 хил. евро годишно срещу само 3 600 евро на пенсионер
На дъното сме: Над 16 хил. евро годишно срещу само 3 600 евро на пенсионер
09:19 / 06.11.2025
Актуални теми
Саботаж на рали "Пампорово"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Конфликт Израел-Газа
Мигрантски натиск към България
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: