ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Опасна гъбична инфекция в Гърция
По време на посещение на екип на ECDC в Гърция през април 2024 г. беше установено, че гъбичката се е разпространила в цялата система на здравеопазване.
Candida auris често е устойчива на противогъбични лекарства и засяга тежко болни пациенти. Според доклада, Гърция е регистрирала 852 случая през последното десетилетие, което я нарежда на второ място в Европа след Испания.
Диамантис Плахурас, заместник-ръководител на отдела за антимикробна резистентност и инфекции, свързани със здравеопазването, към ECDC, казва, че е научно документирано, че определен процент от пациентите, които са могли да се възстановят от хоспитализацията си, не са го направили поради инфекция, причинена от тази гъбичка.
Лида Полити, ръководител на отдела за антимикробна резистентност и болнични инфекции в Националната организация за обществено здраве, заяви, че Candida auris е значително разпространена в гръцките болници и представлява риск за тежко болни пациенти. Поради това тя подкрепя задължителното докладване на случаите, решение, което може да бъде взето от Министерството на здравеопазването.
В доклада се посочва, че ранното откриване и бързият, координиран контрол на предаването все още са възможни и могат да предотвратят по-нататъшното разпространение; необходими са обаче организирани мерки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
14:56 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: