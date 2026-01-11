Сподели close
Екстремисти в Южен Тайланд са взривили с ръчни взривни устройства 11 бензиностанции, управлявани от петролната и газова компания PTT, съобщи One 31.

Серия от координирани експлозии и палежи е станала на 11 януари в провинциите Наратхиват, Патани и Яла. Един полицай е ранен. Спешните служби са започнали разчистване на последствията от атаките, а силите за сигурност са поставени в повишена готовност. Местните власти са започнали разследване на атаките.

Въоръженият конфликт в мюсюлманския юг на Тайланд продължава повече от 70 години. Въоръжените групировки са особено активни от 2004 г. насам. Те се стремят към отделяне на региона и създаване на султанат в провинциите Патани, Яла и Наратхиват. Откакто конфликтът се засили в региона, над 7000 души са били убити и над 13 000 са ранени. Бойци периодично извършват нападения в тези провинции, атакувайки полицията и местните отбранителни сили. Тези региони са разположени далеч от популярни туристически маршрути и следователно не представляват заплаха за туристите, посещаващи кралството.