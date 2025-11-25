BBC.
Службите за спешна помощ обявиха "сериозен инцидент“, тъй като пожарът е в сграда с фойерверки и газови бутилки.
Лондонската пожарна служба съобщи, че на мястото на пожара са изпратени и 25 пожарни коли.
Около три четвърти от сградата е в пламъци, според Лондонската пожарна бригада (LFB), която е била извикана в двуетажната сграда в бизнес парка Мидълсекс на Бридж Роуд, Саутхол, около 08:55 местно време.
Помощник-комисар Пат Гулбърн заяви, че всички пожарникари са се оттеглили на безопасно разстояние и сега "се борят с огъня от по-голямо разстояние, за да гарантират безопасността на екипажа“.
Според Sky News причината за пожара все още не е известна.
