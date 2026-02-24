Кathimerini.
Същевременно ситуацията в Пъти Дидимотихо остава критична след значителното покачване на нивото на река Еврос (Марица).
Спукването на дигата предизвика неконтролируемо нахлуване на вода, превръщайки хиляди хектари обработваема земя в безкрайна водната площ.
Бедствието вече е засегнало повече от 5000 декара, като селскостопанските земи са под вода, а производителите виждат как усилията на цяла година "отиват на вятъра". Картината на района напомня на езеро, а нивото на водите продължава да предизвиква силна тревога.
Местните власти незабавно предприеха строги защитни мерки, забранявайки всякакво придвижване на граждани в засегнатата зона, за да се предотвратят инциденти и евентуални блокирания.
