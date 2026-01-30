Sky News.
Огнената стихия се е разразила до гара Лондон Юстън, ключова централна гара с маршрути, простиращи се през Обединеното кралство
От пожарната съобщават, че половината от едноетажната търговска сграда е в пламъци.
Национална железопътна компания съобщава, че сички линии близост до пожара са блокирани.
В резултат на пожара се очакват затруднения за пътниците между Лондон Юстън и Уотфорд Джанкшън.
Влаковете, пътуващи между двете гари, могат да бъдат отменени или забавени с до 30 минути, или да бъдат променени.
