The Sun.
Всички 23 членове на екипажа са били евакуирани на безопасно място, съобщават от пожарната служба в Лос Анджелис.
Няма данни за ранени.
Корабът, който е акостирал в пристанището на Лос Анджелис, е превозвал опасен товар.
Кметът на Лос Анджелис Карен Бас заявява, че е създадено убежище за засегнатите общности.
Тя също така призовава жителите да останат в домовете си и да държат прозорците затворени.
В изявление тя посочва: "За общностите около пристанището на Лос Анджелис, включително Сан Педро и Уилмингтън, е в сила заповед:
"Останете в домовете си, дръжте прозорците затворени и изключете климатичните системи. Служителите на спешните служби продължават да се борят с пожара на контейнеровозния кораб".
Компанията за товарни кораби Ocean Network Express добавя, че "всички членове на екипажа са в безопасност“ и ситуацията се наблюдава "отблизо“.
Корабът е пристигнал в Лос Анджелис в сряда от японската столица Токио.
Това се случва, след като според съобщения огромна експлозия е разкъсала 500-футов контейнерен кораб в Северно море.
Нидерландският кораб Victoria L също е засегнат от пожара след експлозията, като според местните медии в момента се провежда спасителна операция.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.