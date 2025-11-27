Мирно споразумение между Русия и Украйна е абсолютно невъзможен. В най-добрия случай ще има примирие, което пак е нещо. Това каза международният анализатор Огнян Дъскарев в предаванетоПланът на Тръмп за Украйна той определи като "голям хаос“. Най-важните точки в него са, че Крим трябва да остане руски и украинците да отстъпят около 20% от Донецк. Второто искане означава, че Украйна трябва да предаде без сражения двата града-крепости – Краматорск и Славянск. Друго искане на Русия е Украйна да не кандидатства за членство в НАТО. Една от точките предвижда Украйна да намали своята армия на 600 000 души. Всички тези искания са неприемливи за Украйна, заяви Дъскарев.В първоначалния план, както и в ревизирания вариант са заложени гаранции за сигурност за Украйна. "Ще бъдат дадени гаранции по съдържанието и стила на Член 5 на НАТО. Това според мен е много голям успех за Украйна. Руснаците едва ли са харесали това“, коментира анализаторът.Според ревизирания план граничната линия трябва да бъде установена по линията на бойните действия. "Другото ново е, че числеността на украинската войска се увеличава до 800 000 души в мирно време. Дава се път на Украйна за членство в НАТО“, изброи Дъскарев.Предвижда се създаването на фонд за развитие на Украйна, като се използват замразените руски активи в размер на около 300 милиарда долара. "По-голямата част от тези милиарди се намират в Белгия, а белгийците не искат да ги дадат. Те искат гаранции от всички членове на Европейския съюз, че ще застанат зад тях“, обясни анализаторът.Във вчерашния ден говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, първият заместник-министър на външните работи Сергей Рябков и висшият помощник на Кремъл Юрий Ушаков са изразили категорично позиция, че Русия няма да направи никакви отстъпки. "Което ми говори, че в момента е задънена улица. Руската армия настъпва в Донецк, макар и много бавно, макар и с огромни загуби и Путин едва ли ще иска да прекрати огъня сега“, смята Дъскарев.