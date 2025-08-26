Новини
Обвиниха Lil Nas X в четири престъпления, след като се нахвърли на полицай
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:09
©
Lil Nas X беше обвинен в понеделник в четири тежки престъпления, след като полицията съобщи, че той се е нахвърлил върху тях. По информация на CNN певецът е ходил гол по улица в Лос Анджелис миналата седмица.

Прокурорите повдигнаха три обвинения срещу музиканта за побой с нараняване на полицай и едно обвинение за съпротива срещу служител на изпълнителна власт. 

Полицията съобщи, че служителите са открили 26-годишния мъж да се разхожда гол по булевард "Вентура“, главна пътна артерия в квартал "Студио Сити“, малко преди 6 часа сутринта в петък. По техни данни Lil Nas X се е нахвърлил върху полицаите и е бил арестуван. Полицията, подозирайки евентуално предозиране, го е откарала в болница, където е прекарал няколко часа, преди да бъде отведен в затвора, където е и до днес.

Рапърът и певец от Атланта е най-известен с огромния си хит от 2018 г. "Old Town Road“, който съчетава кънтри и хип-хоп. Той прекара рекордните 19 седмици на първо място в Billboard Hot 100. Известен с иновативните си звуци и стил, които променят жанровете. Първият му студиен албум, "Montero“ от 2021 г., достигна №2 в класацията за албуми на Billboard и беше номиниран за Грами за албум на годината.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
