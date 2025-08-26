ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Обвиниха Lil Nas X в четири престъпления, след като се нахвърли на полицай
Прокурорите повдигнаха три обвинения срещу музиканта за побой с нараняване на полицай и едно обвинение за съпротива срещу служител на изпълнителна власт.
Полицията съобщи, че служителите са открили 26-годишния мъж да се разхожда гол по булевард "Вентура“, главна пътна артерия в квартал "Студио Сити“, малко преди 6 часа сутринта в петък. По техни данни Lil Nas X се е нахвърлил върху полицаите и е бил арестуван. Полицията, подозирайки евентуално предозиране, го е откарала в болница, където е прекарал няколко часа, преди да бъде отведен в затвора, където е и до днес.
Рапърът и певец от Атланта е най-известен с огромния си хит от 2018 г. "Old Town Road“, който съчетава кънтри и хип-хоп. Той прекара рекордните 19 седмици на първо място в Billboard Hot 100. Известен с иновативните си звуци и стил, които променят жанровете. Първият му студиен албум, "Montero“ от 2021 г., достигна №2 в класацията за албуми на Billboard и беше номиниран за Грами за албум на годината.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 552
|предишна страница [ 1/92 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: