Жената, стреляла по къщата на поп-звездата Риана, беше обвинена в опит за убийство, предава. 35-годишната Иванна Ортис ще отговаря за общо 10 обвинения в опит за убийство с полуавтоматично оръжие, както и за три други престъпления – стрелба по къща, или кемпер.Прокурорът по делото съобщи, че общо 10 души са били застрашени при стрелбата от Иванна Ортис: Риана и партньорът й A$AP Rocky, трите им деца, тримата домашни помощници, и двама души в съседна къща. Никой от тях не е бил ранен при стрелбата с полуавтоматичната пушка AR-15.Към момента съдът е наложил гаранция от 1.875 милиона долара, които извършителката не е платила и се намира в ареста.Според разследването тя е дошла до квартал Бевърли Крест с автомобила си въоръжена и дегизирана с перука. След като стигнала пред портата на дома на Риана Иванна Ортис открила стрелба по портата и кемпера, който бил паркиран вътре. Нападателката била открита по номерата на колата, а в багажника полицията открила резервен пълнител с 30 патрона.Ако бъде осъдена Ортис може да получи доживотен затвор.