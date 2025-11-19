The Independent.
Уилямс е обвинен в опит за убийството на 14-годишно момче и отделно - в опит за убийството на 22-годишен мъж в Питърбъро, както и в опит за причиняването на тежка телесна повреда на друг 22-годишен мъж. И трите инцидента са станали на 31-ви октомври.
Уилямс е обвинен и в нарушаването на обществения ред, притежанието на оръжие във фризьорски салон "Ritzy Barbers" в Питърбъро, кражбата на ножове от супермаркет Asda в Стивънидж и нападението над 31-годишен мъж във влак между Хичин и Бигълсуейд - също на 31-ви октомври.
Заместник-началникът на Британската транспортна полиция Стюарт Кънди определи обвиненията като "значителни" и подчерта, че разследването на нападението в Хънтингдън обхваща и други престъпления, докладвани по-рано или установени в хода на работата на полицията.
"Работихме в тясно сътрудничество с колегите от полицията на Кеймбриджшир и Хартфордшир, както и с Кралската прокуратура, за да бъдат повдигнати тези обвинения", заяви Кънди. Той призова обществеността да се въздържа от коментари или публикации, които биха могли да застрашат текущите наказателни производства.
Антъни Уилямс вече беше задържан под стража на 3-ти ноември от магистратския съд в Питърбъро по 10 обвинения в опит за убийство във връзка с нападението във влака, при което пострадаха 11 души.
