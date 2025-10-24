Обирът в Лувъра: Открити са множество ДНК следи от крадците

© Крадците, откраднали бижута за милиони долари при дръзкия обир в Лувъра, са оставили множество ДНК следи, предава DW News. Разследващите откриха "повече от 150 ДНК проби, пръстови отпечатъци и други следи" на мястото на престъплението, заяви парижкият прокурор Лор Бекюо пред Ouest-France.



Откритите следи са върху каска, ъглошлайфи, ръкавици, жилетка и други предмети, използвани и изоставени от четиримата крадци. "Анализите отнемат време, но са приоритет за лабораториите. Очакваме резултати през следващите дни, което може да ни даде насоки, особено ако извършителите са регистрирани", добави Бекюо.



Крадците влезли в музея с помощта на разтегателна стълба, която ги отвела до балкона на Лувъра, и нахлули в галерия "Аполо" на първия етаж. Там те откраднали осем ценни бижута на стойност около 88 млн. евро, някога собственост на кралици и императрици.



От "Фокус" припомняме, че директорът на Лувъра Лорънс де Кар обяви в неделя, че видеонаблюдението около периметъра на музея е слабо и "остаряващо". Тя обеща подобряването на видеонаблюдението, създаването на полицейски участък в музея и ограничаването на паркирането около него.