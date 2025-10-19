ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обир в Лувъра: Крадци с моторни резачки задигнаха бижута от колекцията на Наполеон Бонапарт
Световноизвестният музей Лувър в Париж беше затворен в неделя, след като крадци, за които се твърди, че са размахвали резачки, са избягали с девет бижута от ерата на Наполеон. Крадците са влезли в музея от страната на река Сена и са получили достъп до залата чрез товарен асансьор, според местните медии.
Френският министър на културата Рашида Дати потвърди инцидента в публикация в социалните медии, заявявайки: "Няма съобщения за пострадали. Аз съм на място заедно с екипите на музея и полицията. Разследването е в ход.“
Според френския всекидневник Le Parisien, крадците са влезли в Лувъра от фасадата, обърната към Сена, където е протичала строителска дейност. Твърди се, че са използвали товарен асансьор, за да получат директен достъп до залата в галерия "Аполо“. Галерията представя селекция от френски коронни бижута.
След като счупили остъклените пространства, в които са изложени бижутата, те са взели "девет предмета от колекцията бижута на Наполеон и императрицата“, съобщи Le Parisien. Смята се, че крадците са носили малки верижни триони, за да извършат кражбата.
Видео показва няколко души, предимно туристи, които бягат от музейния комплекс след обира. India Today не можа да потвърди автентичността на видеото.
Лувърът е дом на над 33 000 произведения, обхващащи антики, скулптура и живопис, от Месопотамия, Египет и класическия свят до европейски майстори. Сред звездните му атракции са Мона Лиза, както и Венера Милоска и Крилатата победа на Самотраки.
