Доналд Тръмп потвърди, че САЩ са започнали "мащабни военни операции“ срещу Иран в осемминутно видео вТой заявява, че "заплашителните действия на Техеран пряко застрашават Съединените щати, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят“."В продължение на 47 години“, добавя Тръмп, "иранският режим скандира "Смърт на Америка“ и води безкрайна кампания на кръвопролитие“.Той се позовава на кризата с американското посолство от 1979 и 1981 г., когато 66 заложници бяха държани в плен в продължение на 444 дни."Това е масов терор и ние няма да го търпим повече".Малко по-рано бе съобщено, че израелските военни са започнали атаки срещу Иран, От своя страна вестник New York Times съобщи, че САЩ също са нанесли удари срещу Иран. "Американските удари срещу Иран са в ход", предаде изданието.