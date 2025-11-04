ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Няколко града в Германия отменят коледните базари
Сред тези градове е Оверат (федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия). Отбелязва се, че осигуряването на мерки за сигурност поради високата терористична заплаха е наложило привличането на допълнителни средства, с които организаторът на базара не разполага.
Коледните базари ще бъдат отменени и в редица други населени места в Германия. По-конкретно, в хамбургския район Ралщедт базарът няма да работи поради намаляване на приходите.
Дебатът за сигурността на коледните базари и други големи събития продължава от години. Вследствие на ислямистките терористични атаки на коледните базари през 2016 г. в Берлин и през 2024 г. в Магдебург, при които загинаха общо 19 души, бяха въведени по-строги изисквания.
В Германия се провеждат повече от 2000 коледни базари. Коледните базари са отменени и в други градове, но по други причини – например поради твърде ниски приходи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: