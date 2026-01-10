NBC News.
Федерален служител на Министерството на вътрешната сигурност потвърди пред CNN, че видеото е заснето на мобилния телефон на агента.
В 37-секундното видео се чува как Рене Гуд казва: "Добре е, не съм ти ядосана“, докато агент обикаля колата ѝ и я заснема, а на задната седалка на автомобила се вижда куче, съобщава NBC News.
Докато агентът записва регистрационните номера, Ребека Гуд, идентифицирана от медиите като съпругата на Рене Гуд, се обръща към него, казвайки, че са граждани на САЩ и че номерът остава същият на следващия ден, намеквайки за твърдения, че имиграционната служба понякога сменя номерата на превозните си средства.
