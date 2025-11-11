Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ново силно земетресение удари Западна Турция
Автор: Борислава Благоева 08:45Коментари (0)64
©
Второ силно земетресение с магнитуд 4.5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 48 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 23 км югозападно от Бигадич, Турция, на дълбочина 10 км. Трусът е регистриран в 00:02 часа местно време (23:02 часа българско време).

''Фокус'' припомня, че няколко часа по-рано днес силно земетресение от 4.9 по Рихтер, разтърси Западна Турция.

Още по темата: общо новини по темата: 1400
11.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
предишна страница [ 1/234 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Инна три пъти е извадила късмет, според директора на МБАЛ – Благоевград д-р Димитър Димитров
Инна три пъти е извадила късмет, според директора на МБАЛ – Благоевград д-р Димитър Димитров
12:05 / 10.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
17:55 / 09.11.2025
Клон на дърво падна в близост до заведение в Благоевград
Клон на дърво падна в близост до заведение в Благоевград
13:03 / 10.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:16 / 09.11.2025
Временно ограничение на движението в тунел "Дупница"
Временно ограничение на движението в тунел "Дупница"
09:11 / 09.11.2025
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
11:16 / 09.11.2025
Актуални теми
Природни стихии
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
Експлозия на кола в Ню Делхи
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: