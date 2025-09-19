Ново силно земетресение разтърси Камчатка

© Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес в Камчатка. Това показва справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Според сеизмолозите, трусът е възникнал на дълбочина 10 км. Земетресението е станало на 1643 км източно от Комсомолск на Амур, Русия, 164 км югоизточно от Петропавловск-Камчатски. То е било доста осезаемо. Трусът е регистриран в 1: 27 часа местно време (16:27 българско време).



Мощно земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер, което стана вчера, според Министерството на извънредните ситуации, е разтърсило Камчатка 21:58 ч. московско време на 18 септември. Малко след него са усетени трусове с магнитуд до 7 по скалата на Рихтер в градските райони Петропавловск-Камчатски и Вилючински, докато трусове с магнитуд до 6 по скалата на Рихтер са усетени в някои населени места в Елизовски район и до 4 по скалата на Рихтер в Усть-Камчатски район.



Според министъра на извънредните ситуации на региона Сергей Лебедев, не са получени съобщения за щети. За източното крайбрежие на полуострова бе издадено предупреждение за цунами, а вълна с височина приблизително 30 см е достигнала устието на река Наличево. Вторичните трусове продължават.