|Ново силно земетресение разтърси Камчатка
Според сеизмолозите, трусът е възникнал на дълбочина 10 км. Земетресението е станало на 1643 км източно от Комсомолск на Амур, Русия, 164 км югоизточно от Петропавловск-Камчатски. То е било доста осезаемо. Трусът е регистриран в 1: 27 часа местно време (16:27 българско време).
Мощно земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер, което стана вчера, според Министерството на извънредните ситуации, е разтърсило Камчатка 21:58 ч. московско време на 18 септември. Малко след него са усетени трусове с магнитуд до 7 по скалата на Рихтер в градските райони Петропавловск-Камчатски и Вилючински, докато трусове с магнитуд до 6 по скалата на Рихтер са усетени в някои населени места в Елизовски район и до 4 по скалата на Рихтер в Усть-Камчатски район.
Според министъра на извънредните ситуации на региона Сергей Лебедев, не са получени съобщения за щети. За източното крайбрежие на полуострова бе издадено предупреждение за цунами, а вълна с височина приблизително 30 см е достигнала устието на река Наличево. Вторичните трусове продължават.
общо новини по темата: 1308
предишна страница [ 1/218 ] следващата страница
