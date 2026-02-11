Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Неизвестен въоръжен мъж откри огън в училище в Южен Тайланд и взе за заложници няколко ученици и учители, съобщава вестник Inshorts.

Съобщава се, че въоръженият мъж е открил огън и, според предварителните данни, е задържал няколко ученици и учители в сградата. Според предварителна информация един човек е ранен при стрелбата. 

Инцидентът е станал около 16:45 ч. местно време в град Хат Яй в провинция Сонгкла. Според вестника въоръженият мъж е влязъл в училищния двор малко преди края на учебните занятия.

Местната полиция, заедно със специални части и спасители, са отцепили района.