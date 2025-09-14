© виж галерията Еврото получава нов облик с обновени банкноти, пише New Money.



Европейската централна банка (ЕЦБ) започва редизайн на евробанкнотите, след като 23 години от пускането на първите две емисии, с цел да обнови тяхната естетика и да подсили европейската идентичност. Новите банкноти ще имат по-интензивен цвят и се очаква да бъдат пуснати в обращение през следващите месеци на 2026 г.



В същия период България ще се присъедини към еврозоната, което ще изисква отпечатването на допълнителни банкноти за транзакции в страната. Общият брой евробанкноти в обращение ще надхвърли 30 милиарда.



Междувременно ЕЦБ продължава постепенно да изтегля труднодостъпните лилави банкноти от 500 евро, докато ускорява подготовката си за следващата голяма стъпка - създаването на дигиталното евро.



Новите банкноти



Що се отнася до новите банкноти, думата "евро“ ще бъде запазена на три езика: латински, гръцки и български. Вместо темата "Епохи и ритми“ на европейската архитектура, която съществуваше в първите две серии – оригиналната и последвалата серия "Европа“, са избрани две нови тематични оси. Първата, озаглавена "Европейска цивилизация“, акцентира върху исторически личности, оформили колективната идентичност на Европа. Новите банкноти ще изобразяват: Мария Калас (5 евро), американска оперна певица от гръцки произход.



Лудвиг ван Бетовен (10 евро), водещ немски композитор на класическа музика, с неговите 9 симфонии - несравними произведения.



Физикът и химик Мария Кюри (20 евро), която заедно със съпруга си в началото на миналия век открива радий, полоний и разкрива тайните на природата на радиоактивността. Мигел де Сервантес (50 евро), водещ испански романист и автор. Леонардо да Винчи (100 евро), най-великият италиански художник от Ренесанса. И изтъкнатата пацифистка Берта фон Зутнер (200 евро), австрийска писателка и авторка на "Die Waffen nieder!“ (Долу оръжията!), която е първата жена, спечелила Нобелова награда за мир през 1905 г. /вижте галерията/



Втората тема, озаглавена "Реки и птици“, се фокусира върху естествената красота и биоразнообразието на европейския континент. Всяка банкнота ще изобразява характерен природен пейзаж, заедно с представителен вид фауна. В горепосочения контекст ЕЦБ обяви общоевропейски конкурс за професионални графични дизайнери от страните от ЕС. Заявленията бяха подадени през август, а най-добрите ще бъдат избрани за финалния кръг през октомври. Те ще бъдат поканени да представят своите пълни предложения до края на март 2026 г. Те ще бъдат оценени от експертна комисия. Десетте най-добри ще бъдат оценени от Управителния съвет на ЕЦБ, след което ще се проведе обществено допитване до европейските граждани чрез гласуване.



След това, през 2026 г., ЕЦБ ще вземе окончателното решение относно плановете и ще даде зелена светлина за печатането и обращението на новите банкноти, отбелязвайки началото на нова ера за еврото. А Кристин Лагард ще има още една причина да ускори процедурите, за да може да постави подписа си върху новите банкноти, тъй като мандатът ѝ изтича през есента на 2027 г.