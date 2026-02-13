ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови въпроси около смъртта на Епстийн: Съдебен лекар говори за "възможно удушаване" и иска преразглеждане
Д-р Майкъл Бантен заявява, че "все още не е убеден“ от заключението на Съдебната медицина на Ню Йорк, която е постановила, че Епстийн се е самоубил чрез обесване. Както споменава в интервю за вестник The Telegraph: "по мое мнение, смъртта му вероятно е била причинена от налягане, довело до задушаване, а не от обесване". Той добавя, че "въз основа на цялата налична информация, е оправдано да се проведе допълнително разследване за причината и начина на смъртта".
Д-р Бантен не е извършил сам аутопсията на 11 август 2019 г., но е присъствал като наблюдател. Както отбелязва, по това време както той, така и съдебномедицинската служба са се съгласили, че са необходими повече данни за окончателното установяване на причината за смъртта. В отредактираната версия на доклада за аутопсията, която бе публикувана през декември в рамките на първото оповестяване на т.нар. "архиви на Епстийн“ от Министерството на правосъдието, "начинът на смъртта“ е посочен като "неизяснен“, като полетата "самоубийство“ и "убийство“ са празни.
