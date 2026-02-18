BFMTV.
През последния ден ситуацията се е влошила значително в департамента Шарант-Маритим, на брега на Атлантическия океан. Префектурата на района говори за "историческо наводнение".
Около хиляда домове са наводнени в департамента, 900 от които са в град Сен. 180 души трябваше да бъдат евакуирани по-рано от там.
На юг, Бордо активира плана за извънредни ситуации на града за първи път от 27 години поради покачващите се нива на водата в реките Гарон и Дордон. Като част от тези мерки, от 18:00 часа местно време като превенция се затварят градини и паркове.
Засегнати са и редица села по Лоара в района на Анже. В град Шалон-сюр-Лоар се издирва мъж, преобърнал се на лодка. Той се смята за изчезнал.
Ден преди това около 1000 квадратни километра територия бяха наводнени на други места в Югозападна Франция.
Ситуацията може да се усложни допълнително бурята ''Педро“, приближаваща от океана.
