Нови райони в Западна Франция са засегнати от наводнения, причинени от проливните дъждове, които продължават вече седмица. Един човек е в неизвестност. Това съобщи днес BFMTV.

През последния ден ситуацията се е влошила значително в департамента Шарант-Маритим, на брега на Атлантическия океан. Префектурата на района говори за "историческо наводнение".

Около хиляда домове са наводнени в департамента, 900 от които са в град Сен. 180 души трябваше да бъдат евакуирани по-рано от там.

На юг, Бордо активира плана за извънредни ситуации на града за първи път от 27 години поради покачващите се нива на водата в реките Гарон и Дордон. Като част от тези мерки, от 18:00 часа местно време като превенция се затварят градини и паркове.

Засегнати са и редица села по Лоара в района на Анже. В град Шалон-сюр-Лоар се издирва мъж, преобърнал се на лодка. Той се смята за изчезнал.

Ден преди това около 1000 квадратни километра територия бяха наводнени на други места в Югозападна Франция.

Ситуацията може да се усложни допълнително бурята ''Педро“, приближаваща от океана.