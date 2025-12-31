Американското министерство на правосъдието разкри, че разполага с 5, 2 милиона страници от досиетата на Джефри Епстийн за преглед и се нуждае от 400 адвокати от четири различни служби на министерството, които да помогнат в процеса до края на януари, съгласно правителствен документ, разгледан от агенцияТова вероятно ще удължи окончателното публикуване на документите значително, в сравнение с очакваното, след крайния срок 19 декември, поставен от Конгреса, се посочва в документа.Правителството на Тръмп призова Министерството на правосъдието да публикува документите, свързани с наказателните разследвания срещу Епстийн съгласно закон за прозрачност, приет от Конгреса миналия месец. Финансистът и осъден за сексуални престъпления Джефри Епстийн се самоуби в затвора. Той е бил приятел с Доналд Тръмп, британския принц Андрю, Бил Клинтън и редища известни личности.