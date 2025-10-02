ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови правила за пътуване: Какво е EES, защо и на кого ще взимат пръстов отпечатък в Европа
Какво точно ще се случва. При първото пътуване в рамките на Шенген зоната на хора, живеещи извън Европа, граничният служител ще ги помоли да дадат отпечатъци от пръсти и да им направят снимка на лицето.
Данните ще се съхраняват в системата за три години, така че следващите пътувания ще минават много по-бързо - просто сканиране н паспорта и готово.
Къде ще важи EES
Системата ще обхване 29 държави - всички страни от Шенген (включително България), плюс асоциираните като Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. Единствените изключения в ЕС са Ирландия и Кипър, където EES няма да се използва.
Кой трябва да се регистрира
Всички, които не са граждани на ЕС или Шенген. Това означава, че дори пътуващите с британски паспорти ще трябва да преминат през системата, дори ако нямат нужда от виза. За разлика от тях, притежателите на български паспорти няма за какво да се притесняват - системата не важи за граждани на ЕС.
Кога влиза в сила
Официалният старт е 12 октомври 2025 г., но внедряването ще е поетапно - първо на най-големите летища и гранични пунктове, а до април 2026 г. ще покрие цялата Шенген зона.
Защо се въвежда
С EES Европейският съюз иска да улесни пътуванията, да намали опашките на границите и да направи процеса по-сигурен. Вместо служителите да броят печати и да смятат колко дни им остават от 90-дневния лимит, системата ще го изчислява автоматично, уточнява Time Out, цитиран от lifestyle.bg.
