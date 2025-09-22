ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови авиокомпании ще летят до Испания
Допълнителен самолет на Vueling ще бъде нает от средата на декември, за да обслужва 28 допълнителни полета седмично от Сантяго де Компостела до различни вътрешни дестинации, включително Барселона, Малага, Майорка и Севиля. Междувременно, разписанията от Тенерифе Норте ще се увеличат с 25 полета седмично, обслужвайки Аликанте, Барселона и Валенсия, наред с други. Като цяло, през зимния сезон ще има над 160 000 допълнителни места на Vueling в резултат на преместването, което Жорди Пла, директор "Планиране на маршрути“ на Vueling, определи като част от "амбицията на превозвача да се утвърди като ключова авиокомпания на вътрешния пазар, както и в основните коридори между Испания и Европа“.
Тази амбиция идва на фона на все по-обтегнатите отношения между Ryanair (най-голямата авиокомпания в Европа по брой пътници) и испанските власти, като властите обвиняват Ryanair, че се опитва да "изнудва“ испанските данъкоплатци да намалят летищните такси. На този фон, стъпката на Vueling беше приветствана.
Vueling не е единствената авиокомпания, която иска да се възползва от оттеглянето на Ryanair. Новината идва успоредно с действията на канарския национален превозвач Binter да увеличи наличността на места на Тенерифе Норте с 33%, на фона на обещанието, че следи "възможности, които може да са интересни“. Това е в допълнение към възможните пет процента от капацитета на Канарските острови от Iberia Express (също IAG) – което означава, че тази зима ще бъдат налични най-малко 434 000 допълнителни места.
Тези суми намаляват недостига от един милион места, оставен от последните съкращения на Ryanair, до едва 666 000, като се очаква Volotea и Wizz Air (която добавя 40 нови испански полета към разписанията си до март 2026 г.) все още да се включат в борбата. В изявление Пуенте заяви: "нискотарифните авиокомпании бързат да заемат милиона места, освободени от Ryanair.“
