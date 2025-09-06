© Блокадите в Нови Сад продължават повече от десет месеца, а тази вечер ситуацията ескалира до точката на кипене. Събралите се блокади на протестиращите създадоха хаос по улиците, а според последна информация е подпален и Философският факултет, предава DANAS.



DANAS твърдят, че по време на нападението в сградата на факултета все още е имало хора, което допълнително е повишило напрежението и е предизвикало страх сред гражданите. Студенти и служители, които са били вътре, са се опитали да се измъкнат на сигурно място, докато пламъците и димът се засилват.



Министерството на вътрешните работи публикува изявление тази вечер относно продължаващия протест в Нови Сад.



''МВР информира обществеността, че е станало известно, че участниците в необявено събиране в Нови Сад възнамеряват да нападнат полицията, разположена пред Философския факултет и Факултета по спорт и физическо възпитание в този град. Предупреждаваме всички събрали се да спазват закона и да не атакуват полицията. В противен случай полицията ще бъде принудена да реагира и да предприеме всички предвидени от закона мерки за защита на собствения си живот, безопасност и запазване на стабилен обществен ред и спокойствие'', се казва в изявлението.



