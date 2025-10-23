Новата културна такса в Загори - 0,75 евро на нощувка за посетителите

© eKathimerini Посетителите на община Загори вече ще бъдат задължени да плащат културна такса в размер на 0,75 евро на нощувка при престой в хотели или краткосрочни наеми, предава eKathimerini. Решението, подписано съвместно от министъра на вътрешните работи Теодорос Ливаниос и министъра на културата Лина Мендони, е резултат от включването на региона в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.



Според приетите правила таксата ще се заплаща от посетителите след престоя им и преди отпътуването им, като ще бъде добавена във фактурата за настаняването. Приходите от новата такса ще отиват към община Загори.



"Съвместното министерско решение беше издадено току-що. След това ще бъде създаден комитет с представители на община Загори, Министерството на културата и Министерството на вътрешните работи, който ще решава кои проекти да бъдат финансирани с приходите", заяви кметът на Загори Йоргос Сукувелос.



Напоследък районът отбелязва значителен ръст в туристическата инфраструктура, като в региона се развиват множество хотели, апартаменти под наем и имоти, които могат да се наемат за краткосрочно време.