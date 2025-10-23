Новини
Новата културна такса в Загори - 0,75 евро на нощувка за посетителите
Автор: Росица Чинова 14:05
© eKathimerini
Посетителите на община Загори вече ще бъдат задължени да плащат културна такса в размер на 0,75 евро на нощувка при престой в хотели или краткосрочни наеми, предава eKathimerini. Решението, подписано съвместно от министъра на вътрешните работи Теодорос Ливаниос и министъра на културата Лина Мендони, е резултат от включването на региона в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Според приетите правила таксата ще се заплаща от посетителите след престоя им и преди отпътуването им, като ще бъде добавена във фактурата за настаняването. Приходите от новата такса ще отиват към община Загори.

"Съвместното министерско решение беше издадено току-що. След това ще бъде създаден комитет с представители на община Загори, Министерството на културата и Министерството на вътрешните работи, който ще решава кои проекти да бъдат финансирани с приходите", заяви кметът на Загори Йоргос Сукувелос.

Напоследък районът отбелязва значителен ръст в туристическата инфраструктура, като в региона се развиват множество хотели, апартаменти под наем и имоти, които могат да се наемат за краткосрочно време.

Още по темата:
23.10.2025 »
16.10.2025 »
15.10.2025 »
10.10.2025 »
09.10.2025 »
08.10.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
