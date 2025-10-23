ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Новата културна такса в Загори - 0,75 евро на нощувка за посетителите
Според приетите правила таксата ще се заплаща от посетителите след престоя им и преди отпътуването им, като ще бъде добавена във фактурата за настаняването. Приходите от новата такса ще отиват към община Загори.
"Съвместното министерско решение беше издадено току-що. След това ще бъде създаден комитет с представители на община Загори, Министерството на културата и Министерството на вътрешните работи, който ще решава кои проекти да бъдат финансирани с приходите", заяви кметът на Загори Йоргос Сукувелос.
Напоследък районът отбелязва значителен ръст в туристическата инфраструктура, като в региона се развиват множество хотели, апартаменти под наем и имоти, които могат да се наемат за краткосрочно време.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 68
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Голям турски актьор с нова роля
22:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: