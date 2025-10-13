Нова жертва по време на рали! Блъснати са и двама фотографи

© sport.fakt.pl Рали пилот загина при фатален инцидент на рали "Ниса“ в Южна Полша в неделя. Колата на водача се e ударила в дърво, след което се е запалила.



Водачът на автомобил BMW, идентифициран като 40-годишния Артур Сенковски, е починал на място въпреки незабавната помощ от свидетели.



Неговият навигатор е транспортиран до болница в тежко състояние.



Инцидентът е станал по време шестия специален етап от състезанието, близо до село Стари Лас.



Рали "Ниса“ беше незабавно прекратено от организаторите от уважение към ранените и техните семейства. Спешни служби и прокурор бяха на място, за да разследват инцидента.



Това е вторият инцидент по време на състезанието. В събота двама фотографи, стоящи на опасен участък от трасето, са ударени от преминаващ автомобил. Пострадалите са откарани в болница.



Припомняме, че преди дни в България също имаше смъртен случай по време на рали край Варна. Състезателна кола рани смъртоносно 60-годишен мъж след като не успя да вземе завой.