На жителите е препоръчано да се отдалечат от прозорците и да се скрият зад или под стабилни мебели до по-нататъшно официално уведомление.
ФОКУС припомня, че две дрона, летящи към базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири, Кипър, бяха прехванати миналата седмица.
Това се случи след като в ден по-рано през нощта дрон удари британската база.
Служителите на военната база са получили съобщение, в което са предупредени за "продължаваща заплаха за сигурността".
Министерството на отбраната на Обединеното кралство (MoD) съобщи по-рано, че членовете на семействата на военните ще бъдат преместени в алтернативни жилища като предпазна мярка.
От своя страна външното министерство на Великобритания обяви, че на остров Кипър могат да се очакват "терористични атаки".
