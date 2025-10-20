Новини
Нова вражда в кралското семейство на Великобритания
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:27
©
Нова вражда е избухнала в кралското семейство. Този път проблемите са между крал Чарлз и другия му син принц Уилям.

На фона на неспиращите слухове за напрежение между 76-годишния крал и най-големия му син, се твърди, че отношенията на Уилям с Чарлз са стигнали до "пълно мълчание", пише Radar Online.

Съобщава се, че Чарлз е разстроен от неотдавнашните забележки на Уилям за възпитанието му, развода на родителите му и ролята му на кралски наследник. Наскоро Уилям засенчи баща си в интервю, споделяйки, че е ангажиран да даде на сина си Джордж, на 12 г., дъщерята Шарлот, на 10 г., и сина си Луис, на 7 г., спокойния семеен живот, на който така и не успя да се наслади.

"Мисля, че е наистина важно атмосферата да бъде създадена у дома", каза Уилям. "Трябва да имаш това чувство на топлина, това чувство за безопасност, сигурност и любов."

След това той добави: "Родителите ми се разведоха, така че това продължи кратък период от време".

Споменаването на неуспешния брак на Чарлз и Даяна не е умен ход от страна на Уилям, смята кралският кореспондент Фил Дампиър. Според него "Повдигането на провала на брака не постига много и определено е раздразнило Негово величество“.

Коментарите на Уилям за това как той отглежда семейството си е успяло да разгневи краля. Престолонаследникът каза още: "Искам да създам свят, в който синът ми да се гордее с това, което правим, и се надявам да не се върнем към някои от практиките в миналото, с които с Хари трябваше да израснем".

20.10.2025
20.10.2025
20.10.2025
19.10.2025
19.10.2025
19.10.2025
