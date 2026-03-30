Те заявиха, че ракетата е била свалена от системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, които Алиансът е разположил в Източното Средиземноморие.
Министерството добави, че се предприемат всички необходими мерки "решително и без колебание" срещу всяка заплаха, насочена към турската територия и въздушно пространство.
Това е четвъртият подобен инцидент от началото на войната в Близкия изток.
Съобщено е, че въздушните и противоракетни сили на НАТО в Източното Средиземноморие са прихванали три ракети, изстреляни от Иран от 4 март насам. Едно от прихващанията е станало над военната авиобаза ''Инджирлик''.
Впоследствие Северноатлантическият алианс разположи една система Patriot в Малатия, Турция, за да противодейства на ракетните заплахи от Иран.
На 18 март Алиансът разположи друга система Patriot в Южна Турция.
