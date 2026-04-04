На сутринта на 4 април снаряд удари оградата на атомната електроцентрала ''Бушер'' в Иран, убивайки охранител при експлозията, съобщи Организацията за атомна енергия (AEOI).

''Експлозията повреди една от страничните сгради и, за съжаление, уби един от охранителите. Основните части на централата не бяха повредени'', се казва в изявлението.

Това е четвъртата атака срещу атомната електроцентрала ''Бушер'' от началото на американско-израелската военна операция в Иран.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че Техеран я е уведомил за нов удар, смъртта на служител и щети по сграда в съоръжението поради взривната вълна и осколките от снаряда.

''Няма съобщения за повишени нива на радиация'', подчертават от агенцията.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси изрази загриженост от инцидента и заяви, че ''обектите на атомните електроцентрали или близките райони при никакви обстоятелства не трябва да бъдат атакувани, отбелязвайки, че спомагателните сгради на обекта може да съдържат жизненоважно оборудване за безопасност“. Той повтори призива си за ''максимална военна сдържаност'', за да се предотврати рискът от ядрена авария.

Атомната електроцентрала в Бушер (АЕЦ Бушер) е атомна електроцентрала, построена в Иран близо до град Бушер. Това е първата атомна електроцентрала в Иран и целия Близък изток. Строителството започва през 1975 г. и е възобновено след продължително прекъсване през 1995 г. с участието на ''Росатом''.

През септември 2011 г. първият енергоблок беше свързан към мрежата за първи път и влезе в търговска експлоатация през юни 2013 г. Строителството на втория блок е в ход, а за изграждането на трети енергоблок е подписан договор.