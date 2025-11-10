ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов трус от 5,8 по Рихтер удари Япония, издадено е предупреждение за цунами
Трусът е станал в 16:23 местно време на дълбочина 10 километра във водите край бреговете на префектура Ивате, според данни на Японската метеорологична агенция (JMA).
Властите са активирали предупреждение за леко цунами поради прогнозата за промени в приливите и отливите до 20 сантиметра по бреговете на провинцията.
