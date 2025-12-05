CNN.
Съобщението разтърси Холивуд и обърка очакванията за следващите стъпки на Warner Bros. Discovery, която е и майка компания на CNN.
Warner Bros. Discovery продължава с плановете си да се раздели на две публично търгуеми части през 2026 г. След като разделянето влезе в сила, Netflix възнамерява да придобие частта на Warner. Другата част, Discovery Global, ще приюти CNN и други кабелни канали.
Сливането на Netflix, Warner Bros. и HBO ще изисква интензивен регулаторен контрол в САЩ и други страни.
Сливането ще създаде гигант в стрийминг развлеченията и ще сложи край на една от големите медийни rivalries на последното десетилетие. В неотдавнашен доклад на анализатори от Bank of America се посочва: "Ако Netflix придобие Warner Bros., войната в стрийминг сектора ефективно ще приключи. Netflix ще се превърне в безспорен глобален лидер в Холивуд, надминавайки дори сегашната си висока позиция.“
В продължение на няколко седмици Paramount се смяташе за фаворит в наддаването за WBD. Ръководителите на Paramount, които искат да купят цялата WBD – включително кабелните й активи – излъчваха увереност относно предложението си за сливане и взаимноизгодните си отношения с президента на страната Доналд Тръмп.
Но Netflix изненада мнозина с дързостта на своите оферти. Според източници, запознати с въпроса, стрийминг гигантът е подал две предложения по-рано тази седмица, които го изведоха пред офертите на Paramount.
Освен това Netflix се е съгласил на същата висока такса за разтрогване на договора, която Paramount е предложил, твърди един от източниците. Това означава, че потенциалният купувач ще плати на WBD милиарди долари, ако сделката не бъде сключена.
Най-големият неизвестен фактор е одобрението от регулаторните органи. Администрацията на Тръмп ще разгледа всяка сделка между Netflix и WBD, а някои анализатори очакват да последва политическа и правна битка.
Някои американски политици вече изразиха опасения относно потенциалната консолидация.
"Информацията за амбицията на Netflix да купи своя реален конкурент – стрийминг бизнеса на WBD – трябва да тревожи антимонополните органи по целия свят“, пише сенатор Майк Ли в социалната мрежа X. "Тази потенциална сделка, ако се осъществи, ще повдигне сериозни въпроси относно конкуренцията – може би повече от всяка друга сделка, която съм виждал през последните десет години.“
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.