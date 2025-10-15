ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов скандал около Шумахер: Медицинска сестра твърди, че е изнасилена в дома на пилота от Формула 1
Неназованият австралийски пилот, близък приятел на сина на Шумахер, Мик, е обвинен в изнасилване на медицинска сестра, докато е пребивавал в семейния дом в Гланд, Швейцария, според прокурорите.
Тези обвинения датират от 2019 г., но едва сега излизат наяве. Според прокуратурата, пилотът, който е в края на тридесетте си години, е отсядал в имота и е изнасилил медицинска сестра в спалня на горния етаж.
Предполагаемата жертва е медицинска сестра на около 30 години, която се е грижила за немския състезателен гигант след тежкия инцидент през 2013 г. Въпреки че името на обвиняемия не е разкрито, докладите сочат, че той е професионален пилот на едноместен автомобил. Никой от членовете на семейство Шумахер не е замесен в тези обвинения.
Припомняме, че състоянието на Михаел Шумахер остава строго пазена семейна тайна и само трима души имат достъп до къщата му в Майорка. Миналата година се носеха слухове, че е присъствал на сватбата на дъщеря си Джина, но по-късно това беше опровергано.
