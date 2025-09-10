Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Нов опит за помирение в кралското семейство - неуспешен
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:18Коментари (0)23
©
Бившият иконом на Бъкингамския дворец Грант Харолд разкрива нова информация от кухнята на кралското семейство и най-вече враждата между Меган Маркъл и монархията.

В новата си книга "Кралският иконом“ той пише: "Кралят не вярва на Хари заради казаното от него. Той се притесняваше, че той ще го използва в своя полза. И го направи“, каза Харолд пред Page Six.

"Всички бяха толкова близки и да видя как тази връзка е напълно разрушена, не виждам как ще се възстановят от нея“, каза още той.

40-годишният Хари е във Великобритания тази седмица, където най-вероятно ще има аудиенция при краля, но Харолд предупреждава, че договорите за подкасти, книги и телевизионни предавания между него и Меган ги изключват от всякакво значително завръщане в кралския кръг. "Ако се помирят, а после отново се скарат, какво да кажем, че няма да има друга книга, сериал на Netflix или интервю за това?“, попита той.

Харолд, който е бил иконом на крал Чарлз между 2004 и 2011 г. (когато титлата му е била принц на Уелс), каза, че Уилям и Хари все още са били изключително близки по време на службата му.

"Двамата не бяха просто най-добри приятели, те бяха неразделни. В Хайгроув [частната резиденция на Чарлз] те винаги бяха заедно. Разхождаха се заедно, ходеха заедно в кръчмата, караха заедно мотори. Много рядко правеха неща поотделно“, спомня си Харолд.

47-годишният бивш служител на двореца отбелязва в книгата, която ще бъде публикувана на 23 септември, как всичко се промени, след като Хари среща Маркъл през юли 2016 г.

"Веднага щом Меган влезе в живота му, всичко се промени“, казва Харолд пред Page Six. "Възможно е Хари да е преживял собствено пробуждане и изведнъж да е решил, че не харесва монархията, но проблемът е, че Меган е била с него, когато това се е случило. Най-голямата промяна в живота на Хари е Меган“, добави бившият иконом.

Все пак бившият служител вярва, че "се е случило нещо по-голямо“ между Хари и Уилям. "Бях искрено шокиран, когато се скараха“, каза той добави. "Сигурно се случва нещо по-дълбоко, което не ни се казва“.

Сред различните забележки към брат си в мемоарите си "Spare“, Хари обвини Уилям, че го е нападнал физически и го е съборил на пода през 2019 г. В книгата той го нарича и свой "обичан брат и заклет враг“, пише "Телеграф".

Още по темата: общо новини по темата: 653
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
предишна страница [ 1/109 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
10:48 / 08.09.2025
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
11:26 / 08.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Актуални теми
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Войната в Украйна
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: