CNN.
Министърът на здравеопазването на регионалното правителство на Андалусия Антонио Санс заяви пред местните медии, че ситуацията е сложна и броят на жертвите може да е по-висок. Той също така каза, че най-малко 73 души са ранени и се лекуват в шест различни здравни центъра.
Не е ясно какво е предизвикало тежката катастрофа.
Испанският премиер Педро Санчес изрази съболезнования на семействата и близките на жертвите, заявявайки, че страната преживява "нощ на дълбока болка".
Испанското кралско семейство също изрази в изявление дълбокото си безпокойство във връзка с инцидента и изказа най-искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.