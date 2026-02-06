Al Jazeera.
Разследването идва след като документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ миналата седмица, разкриха години на комуникация между Ягланд, който е бил министър-председател на Норвегия от 1996 до 1997 г., и Епстийн, включително имейли, които предполагат, че той е отсядал в дома на финансиста.
Okokrim, специалната полицейска единица на Норвегия за борба с икономическите престъпления, заявява в четвъртък, че е установила "разумни основания“ за разследване на Ягланд за утежнена корупция.
Агенцията заявява, че е поискала от Министерството на външните работи да отмени имунитета на Ягланд, който е бил и председател на Нобеловия комитет и генерален секретар на Съвета на Европа.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.