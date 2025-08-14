Нивото на токсини в Черно море достигна рекордни нива, властите в Одеса бият тревога

© Черно море при Одеса внезапно “цъфна". При това така, че съдържанието на токсини във водата и на брега във водораслите многократно надвишава допустимите норми. Именно тези опасни съединения станаха причина за масови чревни инфекции - за седмица броят на заболелите нарасна до 200. Сред тях има и деца, пише Informator.



Еколозите съобщават за струпване на водорасли, които вълните изхвърлят на брега, променяйки цвета на крайбрежната вода на зелен или кафяв. Резултатите от анализите са показали превишаване на нормите на суспендираните вещества с 1,5 пъти и на амониевия азот с 5,5 пъти. Тази информация се съдържа в съобщение на Държавната екологична инспекция на Югозападния окръг.



От Държавната екологична инспекция на Югозападния окръг са съобщили, че инспекторите са взели проби от морската вода на местата, където водораслите образуват почти плътен слой на повърхността. Превишаването на нормите на суспендирани вещества намалява прозрачността на водата, пречи на проникването на светлина и влошава фотосинтезата.



Съдържанието на амониев азот надвишава допустимите показатели 5,5 пъти. Това е токсично съединение, което се образува при разлагането на органични остатъци и е опасно за водните организми, особено при жега и ниско ниво на кислород. Подобни условия могат да доведат до масово измиране на риба.



Еколозите предупреждават, че излишъкът на хранителни вещества задейства процеса на еутрофикация – "цъфтеж" на морето, който е съпроводен с недостиг на кислород и влошаване на състоянието на морската екосистема.



Според данни на Одеския областен център за контрол и профилактика на заболяванията, от 4 до 10 август са регистрирани 200 случая на чревни инфекции, от които почти 130 – при деца. Най-често се разболяват деца на възраст 1–4 години. 7,5% от заболелите са свързали заразяването с къпане във водоеми, по-специално в морето.



Специалистите съветват да се въздържаме от къпане в места с голямо струпване на водорасли, да не позволяваме на децата да поглъщат вода и да бъдем особено внимателни към хора с хронични заболявания или отворени рани.