Никушор Дан отива в САЩ: Ще заявя нашата твърда подкрепа за мира
© Reuters
"Ще участвам следващата седмица в първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон, по покана на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп. Румъния ще има статут на наблюдател и аз ще заявя нашата твърда подкрепа за международните мирни усилия и отвореността ни за участие в процеса на възстановяване в ивицата Газа“, обяви президентът в публикация във Facebook.
Никушор Дан твърди, че решението за участие в срещата в Съединените щати се основава на "подкрепа за дипломатическия процес, установен с резолюцията, приета през ноември от Съвета за сигурност на ООН“.
"Решението за присъствие на тези дискусии се основава на подкрепата за дипломатическия процес, установен с резолюцията, приета през ноември от Съвета за сигурност на ООН, инициирана от Съединените американски щати. Румъния постоянно е подкрепяла необходимостта от намиране на решение, което ще доведе до прекратяване на конфликта, и е предоставяла подкрепа на цивилното население в ивицата Газа, особено чрез операции за спешна медицинска евакуация“, посочи държавният глава.
Участието беше под въпрос В края на седмицата президентът Никушор Дан обмисляше дали да участва в първото заседание на Съвета за мир, което ще се проведе във Вашингтон на 19 февруари. Източници от президентската администрация съобщиха пред Digi24 в четвъртък, 12 февруари, че той е склонен да не участва в тази среща, тъй като това е формат, в който страните, които не са решили официално да се присъединят към Съвета, биха били на заден план, държани "встрани“. Никушор Дан обясни, преди неформалната среща на върха на Европейския съвет, проведена на 12 февруари, че Румъния все още води преговори със САЩ относно присъединяването си към Съвета за мир, предложен от Доналд Тръмп. "В зависимост от дискусиите с американската страна ще решим дали да отидем или не. Вероятно тази седмица“, каза държавният глава.
На въпрос дали Румъния предпочита да не участва, дали ролята на наблюдателите е второстепенна, държавният глава отговори: "Зависи, зависи, защото, както знаете, ситуацията в Газа е важна за Европа, Румъния традиционно има някакви отношения с Израел и арабските страни в района, така че е важно да сме там, но зависи при какви условия.“
Румънският президент потвърди на 6 февруари, че е получил поканата за участие в първото заседание на Съвета за мир. "Както казах и преди, Румъния приветства усилията на администрацията на САЩ за насърчаване на мира“, каза Дан.
