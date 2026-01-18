ЗАРЕЖДАНЕ...
Николай Младенов за поста върховен представител за Газа: За мен е чест!
"За мен е чест и огромна отговорност, че бях номиниран да поема роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа, работейки тясно с невероятния Али Шаат, и неговия силен екип от Националната комисия за администриране на Газа (НКАГ). Тяхното сформиране е ключов елемент от това, което е необходимо, за да донесем мир в изстрадалата ивица", написа Младенов.
По думите му е особено благодарен на президента Тръмп за неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно.
"Сега, започвайки втората фаза на примирието, нашият фокус е да съветваме, подкрепяме и насочваме Националната комисия, за да може тя да организира незабавна хуманитарна помощ, да възстанови основните услуги за хората и да гарантира, че всички оръжия в Газа ще бъдат само под контрола на легитимната власт. Това е необходимо, за да преминем към възстановяване на разрушенията и да проправим устойчив път към траен мир и просперитет за палестинците и израелците. Благодаря за продължаващата подкрепа на посредниците и всички партньори, които правят възможен началото на този критичен преход", допълни той.
Белият дом обяви Николай Младенов за върховен представител на Съвета за мир в Газа, представители на Турция и Катар също имат важни роли в структурата
Костадинов: Като народ, преживял два геноцида, трябва да сме изключително чувствителни по този въпрос
Проф. Владимир Чуков: Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно
