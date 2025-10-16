Николай Кръстев: Мицкоски явно не разбира, че България може да бъде адвокат на Македония

© Фокус Посещението на Урсула фон дер Лайен в Северна Македония е много ясен сигнал за това каква трябва да бъде политиката на съвременна Македония към Европейския съюз и какво не трябва да прави, ако иска да продължи по пътя на европейската интеграция. Това е натиск от страна на Европейския съюз да бъдат осъществени реформите, целящи включването на местните българите в Македонската конституция. Това каза журналистът от БНТ и бивш кореспондент на Балканите и в Москва Николай Кръстев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Обиколката на Урсула фон дер Лайен на Балканите и посещението й в Северна Македония се случва седмица преди местните избори в западната ни съседка, отбеляза журналистът. "Фон дер Лайен дава ясна оценка на премиера на Република Северна Македония и лидер на управляващата партия Християн Мицкоски, че конституционните промени, които бяха приети от страна на югозападната ни съседка още преди три години, трябва да бъдат изпълнени. ВМРО-ДПМНЕ има почти конституционно мнозинство заедно със своите коалиционни партньори и може спокойно да реализира тези поети ангажименти от страната преди няколко години“, заяви Кръстев.



Той коментира враждебната реторика на македонския министър-председател към България. "Мицкоски е политик, който явно няма голям капацитет и не разбира, че вместо да превръща България в противник, тя може да бъде адвокат на Македония. Разбирам, че неговите белградски, респективно московски господари го притискат да прави това непрекъснато. Виждаме колко чест гост е руският посланик на мероприятия, свързани с управляващата коалиция, с Македонската православна църква. Разбирам, че управляващите искат да се покажат пред Белград и пред Москва колко яростно антибългарски настроени са, но пътят на Македония е един и той е единствено към Европейския съюз“, категоричен бе Кръстев.



Обиколката на председателя на Еврокомисията на Балканите е част от голямата битка, която Европейският съюз води за Западните Балкани с Русия и с Китай, заяви журналистът. "На всяка цена Европейският съюз иска това пространство да бъде част от предвидимото пространство на Стария континент, защото навлизането на руската пропаганда, на руските икономически и политически интереси, на китайското влияние, въобще не е за подценяване. Много важно за Брюксел е да може да държи отворена вратата към Западните Балкани и да подпомогне европейската интеграция, защото трайното настаняване на руските икономически и политически интереси в региона пречи за трайното стабилизиране на Западните Балкани и на Европейския континент“, обясни Николай Кръстев.