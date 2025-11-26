Сподели close
Върховният съд на Франция отхвърли жалбата на Никола Саркози и той е  окончателно осъден по делото "Бигмалион", съобщава Le Figaro.

Той е разследван за фалшифициране на документи с цел укриване на близо 15 млн. евро, похарчени неправомерно за кампанията, с която се опитваше да спечели втори мандат.

Разследването, известно с името на близката до Саркози PR-фирма "Бигмалион", трябваше да установи дали самият президент е бил информиран за злоупотребата.

Освен Саркози, към делото са привлечени още 13 лица с различни обвинения - бивши ръководни кадри на Съюза за народно движение (днешната Републиканска партия) и служители на компанията "Бигмалион", чиято дъщерна фирма Event and Cie организираше срещите по време на кампанията на Саркози.

Политическите и финансови дела, които все още заплашват бившия президент: 

Либийското дело е само едно от многото политически и финансови дела, които го засягат. Докато някои от тях бяха прекратени (делата "Бетанкур", "Тапи", "Карачи"...), друго доведе до окончателна присъда (делото "Бисмут“), а други все още са в ход.