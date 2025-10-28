Новини
Нетаняху нареди "незабавни и мощни удари" срещу Газа заради нарушенията на ХАМАС
Автор: Борислава Благоева 18:51
©
Израелският премиер Бенямин Нетаняху, след консултации с военните в страната, разпореди масирани удари по Ивицата Газа. Това съобщиха днес от офиса на премиера, предава Reuters.

"След приключване на консултациите за сигурност, премиерът Нетаняху инструктира военното ръководство незабавно да започне масирани удари по ивицата Газа“, се казва в изявлението.

Междувременно военното крило на ХАМАС обяви, че ще забави предаването на тялото на поредния заложник поради нарушение на прекратяването на огъня от страна на Израел.

Преди това израелското армейско радио "Галей Цахал“ съобщи за артилерийски удар по ХАМАС в Рафах, южна Газа. Твърди се, че това е в отговор на обстрела на израелски войски от палестинското движение.

Припомняме, че споразумението за прекратяване на огъня между Тел Авив и палестинското движение влезе в сила на 10 октомври. Като част от това споразумение ХАМАС освободи 20 заложници, държани в Газа от 7 октомври 2023 г., като по този начин предаде всички останали оцелели заложници. Палестинската медийна служба за въпросите на затворниците потвърди, че Израел, в съответствие със споразумението, е освободил 1718 затворници от Газа, които са се завърнали в анклава, и 250 палестински затворници, излежаващи доживотни или дългосрочни присъди.

ХАМАС в момента връща на Израел телата на заложници, починали в плен. Според споразумението, палестинската страна е длъжна да предаде на Тел Авив всички останали 28 тела, но досега са върнати и идентифицирани само 15 тела на заложници.






