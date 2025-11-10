Нетаняху: Войната не е приключила, ХАМАС ще бъде разоръжен

© Войната не е приключила и ХАМАС ще бъде разоръжен. Това заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху в обръщението си към Кнесета (Израелския парламент), предава Times of Israel.



"Тези, които искат да ни навредят, се превъоръжават. Те не са се отказали от целта си да ни унищожат. ХАМАС ще бъде разоръжен. Газа ще бъде демилитаризирана. Това ще се случи или по лесния, или по трудния начин. Но ще се случи“, предупреди Нетаняху.



Той настоява, че Израел иска "истински мир“, като същевременно трябва да държи "меча на Давид“ в ръцете си, за да го постигне.



Той осъди крайнолевите, ислямските екстремисти, някои крайнодесни и някои международните медии, които твърдят, че Израел е Голиат, изобразявайки страната като разрушителна сила, а враговете и като Давид.



"Ние сме Давид“, подчертава той, като посочва онези, които се опитват да унищожат Израел, като водени от Голиат, намеквайки за Иран.



Премиерът на Израел добави, че Израел се сближава сега повече от всякога със страните в региона, като поясни, че скоре ще чуе повече за това.