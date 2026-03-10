Washington Post.
''Стремим се да дадем на иранския народ възможност да се освободи от хомота на тиранията. В крайна сметка това е тяхна работа. Но няма съмнение, че с действията, които предприехме досега, ние им ''трошим костите'' (на иранските власти) и продължаваме да го правим'', заяви той по време на посещение в Националната здравна комисия.
Припомняме, че на 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха атакувани. Върховният лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република бяха убити. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция в отговор, атакувайки цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.
