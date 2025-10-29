© Daily Mail виж галерията Хората, полгащи грижи на кучетата в района около Чернобил, забелязаха животни със синя козина - явление, което до момента не е наблюдавано в зоната на бедствието, предава Daily Mail.



Организацията "Кучета на Чернобил" публикува видеоклип, показващ няколко глутници, като поне едно от кучетата е напълно синьо. Тези кучета са потомци на домашните любимци, останали след евакуацията на жителите през 1986 г., след една от най-тежките ядрени аварии в историята.



"Не бяха сини миналата седмица. Не знаем причината и се опитваме да ги хванем, за да разберем какво се случва", споделиха хора от групата.



"Най-вероятно са попаднали в някакъв химикал", допълниха те.



Въпреки тревожния цвят, организацията, филиал на неправителствената организация "Чисто бъдеще", уверява, че кучетата изглеждат "много активни и здрави".



От 2017 г. насам "Кучетата на Чернобил" се грижи за около 700 животни, които живеят в забранената зоната, като им осигуряват храна и медицинска помощ всяка година. Въпреки че изглеждат здрави, учените отдавна изучават животните в района на Чернобил.



Проучване от 2024 г. показва, че кучетата са развили адаптации, които ги правят устойчиви на радиация, тежки метали и замърсяване.



Учените събраха кръвни проби от 116 бездомни кучета в зоната и установиха две популации, генетично различни от останалите кучета в региона.



Това показва, че животните са се приспособили към дългосрочното излагане на токсична среда, което обяснява защо продължават да се развиват успешно.



Норман Дж. Клейман, учен по екологично здраве от Колумбийския университет, ръководи изследователи, изучаващи влиянието на суровата среда върху генетиката на кучетата.



"По някакъв начин две малки популации кучета успяха да оцелеят в тази силно токсична среда", коментира Клейман. "Освен че проучихме динамиката на популациите, направихме първите стъпки към разбирането как хроничното излагане на множество опасности влияе върху генетиката им."



Това проучване показва, че животът в Чернобил е причинил на кучетата генетични мутации, които са се предавали от поколение на поколение и са им позволили да оцелеят и да се адаптират към суровите условия.



