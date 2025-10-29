Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Необичайно явление: Сини кучета се появиха в Чернобил
Автор: Росица Чинова 16:51Коментари (0)24
© Daily Mail
виж галерията
Хората, полгащи грижи на кучетата в района около Чернобил, забелязаха животни със синя козина - явление, което до момента не е наблюдавано в зоната на бедствието, предава Daily Mail

Организацията "Кучета на Чернобил" публикува видеоклип, показващ няколко глутници, като поне едно от кучетата е напълно синьо. Тези кучета са потомци на домашните любимци, останали след евакуацията на жителите през 1986 г., след една от най-тежките ядрени аварии в историята.

"Не бяха сини миналата седмица. Не знаем причината и се опитваме да ги хванем, за да разберем какво се случва", споделиха хора от групата.

"Най-вероятно са попаднали в някакъв химикал", допълниха те.

Въпреки тревожния цвят, организацията, филиал на неправителствената организация "Чисто бъдеще", уверява, че кучетата изглеждат "много активни и здрави".

От 2017 г. насам "Кучетата на Чернобил" се грижи за около 700 животни, които живеят в забранената зоната, като им осигуряват храна и медицинска помощ всяка година. Въпреки че изглеждат здрави, учените отдавна изучават животните в района на Чернобил.

Проучване от 2024 г. показва, че кучетата са развили адаптации, които ги правят устойчиви на радиация, тежки метали и замърсяване.

Учените събраха кръвни проби от 116 бездомни кучета в зоната и установиха две популации, генетично различни от останалите кучета в региона.

Това показва, че животните са се приспособили към дългосрочното излагане на токсична среда, което обяснява защо продължават да се развиват успешно.

Норман Дж. Клейман, учен по екологично здраве от Колумбийския университет, ръководи изследователи, изучаващи влиянието на суровата среда върху генетиката на кучетата.

"По някакъв начин две малки популации кучета успяха да оцелеят в тази силно токсична среда", коментира Клейман. "Освен че проучихме динамиката на популациите, направихме първите стъпки към разбирането как хроничното излагане на множество опасности влияе върху генетиката им."

Това проучване показва, че животът в Чернобил е причинил на кучетата генетични мутации, които са се предавали от поколение на поколение и са им позволили да оцелеят и да се адаптират към суровите условия.


Още по темата: общо новини по темата: 16
16.10.2025 Полярни мечки превърнаха стара станция в свой дом
15.10.2025 ЕС включи дивите пчели в списъка на застрашените видове
13.10.2025 Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
10.10.2025 Зелената морска костенурка вече не е застрашен вид
25.09.2025 Полудяла катерица за малко не уби човек и вкара двама души в спешното
07.09.2025 Необичаен инцидент в Турция: Мечок попадна в клиника след преяждане с
плодове
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
09:09 / 27.10.2025
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
14:23 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Животните на Фокус
Бюджет 2026
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
51-ото Народно събрание
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: