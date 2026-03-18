Некроза на носа след естетична процедура в Дупница: Жена съди лекаря, при който след филър друга почина
По думите на адвокат Мартин Костов жената е потърсила специалист, след като видяла реклама във Facebook.
Процедурата е била поставяне на филър за повдигане на носа - популярна естетична манипулация. След инжектирането обаче се стигнало до сериозно усложнение.
"Вследствие на процедурата се запушва кръвоносен съд, образува се тромб, а след това се стига до некроза на тъканите на лицето“, обясни адвокатът.
Според него единствено бързата реакция на жената е предотвратила още по-сериозни последици.
"Тя веднага потърсила медицинска помощ. В противен случай е било възможно да се стигне и до фатален изход“, каза Костов.
Лечението на пострадалата е продължило около 7-8 месеца и е наложило многократни посещения в София. По думите на адвоката това е променило изцяло ежедневието ѝ.
"Тя има малко дете, живее в Дупница, а лечението ѝ се провеждаше в София. Това напълно преобърна живота ѝ“, обясни пред bTV той.
В началото жената е била силно обезобразена, а днес е почти напълно възстановена, но на лицето ѝ е останал малък белег.
Делото е за неимуществени вреди
В момента се води дело срещу лекаря за обезщетение за неимуществени вреди - болките, страданието и психологическите последици, които жената е преживяла.
"Тя премина през сериозни емоционални и физически страдания – срам, притеснение и болки. Законът предвижда тези вреди да бъдат обезщетени“, каза Костов.
Лекарят завел насрещен иск
По думите му лекарят е завел и насрещен иск срещу пациентката, като твърди, че тя е уронила престижа му, след като е разказала публично за случилото се.
Двата иска се разглеждат паралелно в съда.
Липса на контрол и подвеждащи реклами
От Асоциацията на пациентите в естетичната медицина предупреждават, че подобни случаи не са единични.
Според тях много пациенти се подвеждат от агресивна реклама в социалните мрежи и снимки с обещания за "перфектни резултати“.
"Лъскавата реклама и ревютата в интернет често подвеждат хората“, обясни Симона Александрова от Асоциацията "Пациенти на естетичната медицина“.
Експертите съветват хората да проверяват внимателно специалиста, преди да се подложат на естетична процедура:
- дали човекът е лекар
- каква специалност има
- дали клиниката е лицензирана
- дали използваните продукти са одобрени
"Контролът в момента е недостатъчен и пациентите често трябва сами да правят тези проверки“, предупреждават от Асоциацията.
